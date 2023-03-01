Тюменские врачи спасли годовалого ребенка с менингококковой инфекцией

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Годовалого ребенка от опасной менингококковой инфекция спасли врачи областной инфекционной больницы. Как сообщает региональный департамент здравоохранения, в Тюмень маленького пациента транспортировали из районной больницы, куда он попал в тяжелом состоянии на шестые сутки заболевания.

Заведующая детским инфекционным отделением Галина Борисова рассказала, что ребенка перевели в отделение реанимации и интенсивной терапии, у него диагностировали менингококковый менингит. Заболевание сопровождалось головной болью, нарушением сознания, повышением температуры и рвотой. Ребенку назначили лечение, врачи буквально ежеминутно следили за его состоянием.

После лечения специалисты заметили, что у ребенка снижен слух. Малыша осмотрели лор-врач и сурдолог, после чего маленького пациента перевели в другое медучреждение для дальнейшего лечения.

Галина Борисова отметила, что менингококковой инфекцией чаще всего болеют взрослые, но у них она протекает легче - по типу острого насморка. У близкого родственника ребенка был насморк, после контакта с ним и развился менингококковый менингит.

Инфекция передается только воздушно-капельным путем от человека к человеку, проникая через слизистую верхних дыхательных путей. Источником может быть как больной, так и ее здоровый носитель.