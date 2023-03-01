Лодки, катамараны, плоты и тенты для катеров выпускает мастерская в Тюмени

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Лодки, катамараны, плоты и тенты для катеров выпускает мастерская "Дед Мазай" в Тюмени. Производство размещено на площадке ДСК 500. Выпуск продукции, которая импортозамещает плавсредства иностранного производства, компания наладила еще с 2017 года, сообщает департамент инвестиционной политики и господдержки предпринимательства Тюменской области.

В ведомстве отметили, что спрос на тюменские катамараны растет по всей стране. Мастерская недавно представила продукцию на выставке в Казани. В компании работают 12 человек, а за минувший год объем производства увеличился на 25 %.