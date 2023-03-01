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В Тюменской области на 152 % увеличился рост инвестиций в основной капитал

Губернатор, 11:46 14 марта 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

На 152 % увеличился рост инвестиций в основной капитал в Тюменской области за 2022 г. В экономику региона в денежном выражении инвестировано 357,8 млрд рублей, сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор в своем Telegram-канале.

"Рост рекордный. Это значит, что мы выбрали верную стратегию. Сделали ставку на своих, местных инвесторов, нашли ресурсы для сохранения мер господдержки бизнеса. Наиболее востребованные продлили, например, субсидии на развитие лизинга оборудования", - подчеркнул глава региона.

Также он отметил, что в бизнес активно использует открывшиеся возможности – освободившиеся и новые ниши, импортозамещение. Вследствие чего вырос спрос на продукцию и услуги внутри страны. При этом Тюменская область открыта для сотрудничества. Любой инвестор может рассчитывать на поддержку, как на региональном, так и на муниципальном уровнях.

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# Александр Моор , инвестиции , экономика

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