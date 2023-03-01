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Жителей Тюмени приглашают поддержать проект "Читальня"

Общество, 09:48 16 марта 2023

мультицентр «Контора пароходства» | Фото: мультицентр «Контора пароходства»

Концерт тюменских музыкантов и театралов "Поем стихи, читаем песни" пройдет в большом зале "Конторы пароходства" в Тюмени 26 марта, начало в 19 часов. Все собранные средства направят на создание "Читальни". Вход за донат от 300 рублей на странице проекта.

Программа состоит из двух частей. В первой артисты исполнят популярные песни в стихотворной форме и стихи, переложенные на музыку разных жанров. Среди выступающих актеры театра "Май", сотрудники "Конторы пароходства", а также тюменские музыканты Lara Krouts, Just Suzie, Aiscoot, Линка Карташова, Vraja Dasein, Shaluta, санаторий тараскуль. После антракта зрители смогут заказать и исполнить песни из предложенного списка вместе с артистами.

Напомним, кофейня "Миюки" при информационной поддержке "Конторы пароходства" запустила кампанию по сбору средств на сайте planeta.ru на обустройство пространства для работы и чтения. Уже собрано больше половины суммы — 250 из требуемых 350 тыс. рублей.

Поддержать проект можно на любую сумму. На сайте есть возможность приобрести билеты на выставки, кинопоказы, театральные постановки, лекции, мастер-классы, личные консультации, сертификаты в кофейню, пиццерию и на йогу, отдых в природном комплексе "МОРЕЛЕСА" и многое другое, все вырученные средства пойдут на создание "Читальни". Подробности здесь.

Пространство для работы и чтения появится в холле второго этажа мультицентра: столики, стулья, диваны, дополнительное освещение и книги будут доступны для всех бесплатно. Проект планируют реализовать совместно с жителями города и партнерскими компаниями.

Вход на концерт платный, обязательна регистрация по ссылке.

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# Контора пароходства , читальный зал

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