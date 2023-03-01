В Тюмени определят чемпиона инженерных войск ВС РФ по армейскому рукопашному бою

| Фото: предоставлено ТВВИКУ | Фото: предоставлено ТВВИКУ

Более 100 спортсменов со всей страны примут участие в Чемпионате инженерных войск вооруженных сил РФ по армейскому рукопашному бою. Финальные поединки пройдут 19 марта в 13 часов в спортшколе № 3.

Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" сообщил начальник кафедры физподготовки ТВВИКУ полковник Дмитрий Яковлев.

На чемпионате спортсмены представят все инженерные части, которые есть в России – от Хабаровска до Калининграда. Возраст спортсменов от 18 до 35 лет.

"Мы приглашаем всех тюменцев поддержать спортсменов, участников специальной военной операции, курсантов Тюменского высшего военно-инженерного командного училища. На соревнованиях в честной и бескомпромиссной борьбе должен победить сильнейший", - подчеркнул полковник.

Каждый боец проведет как минимум два боя до двух поражений. По итогам чемпионата определят победителей и призеров. Им вручат медали, дипломы и ценные подарки. Лучшие команды инженерных войск удостоят грамотами и кубками.

Сборная команда победителей ТВВИКУ представит вуз на Кубке Вооруженных сил РФ по армейскому рукопашному бою в Костроме с 6 по 9 апреля.

| Фото: предоставлено ТВВИКУ | Фото: предоставлено ТВВИКУ

Инна Кондрашкина