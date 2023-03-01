Внедорожник сбил шестилетних близнецов на переходе в селе Ярково

| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Двое шестилетних братьев-близнецов сбиты автомобилем SsangYong на нерегулируемом пешеходном переходе в с. Ярково 15 марта, сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.

Установлено, что мальчиков в детский сад сопровождал старший брат. Дети доставлены в больницу для уточнения диагноза. По предварительным данным, 38-летняя водитель внедорожника не пропустила детей на переходе.

Обстоятельства этого ДТП выясняются. В 2023 году в Тюменской области растет число наездов на детей на "зебрах", отмечают в областной ГИБДД.