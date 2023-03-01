Выставку исторических костюмов представят на фестивале Рахманинова в Тюмени

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Выставку исторических костюмов "По тюменской мостовой" можно будет увидеть на фестивале им. Сергея Рахманинова в Тюменской филармонии 23 марта. Начало в 19 часов, сообщает Тюменское концертно-театральное объединение.

Авторы проекта представят платья, корсеты, аксессуары, мужские костюмы горожан Тюмени XIX — XX вв. Для создания коллекции тщательно изучались региональные особенности и тенденции мировой моды, документы и воспоминания.

Проект "По тюменской мостовой" реализуется Тюменским агентством креативных индустрий (ТАРКИ) и мастерской "Катя и ее платья" при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Его презентация состоялась в ДК "Нефтяник" в Международный женский день, 8 марта.

В рамках музыкального фестиваля состоятся шесть концертов, которые станут для слушателей настоящим праздником. В них примут участие Тюменский филармонический оркестр, солисты филармонии, гости – Центр оперного пения им. Галины Вишневской, заслуженный артист РФ Александр Гиндин, пианисты Ева Геворгян и Александр Ключко.

Возрастное ограничение: 12+.