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Выставку исторических костюмов представят на фестивале Рахманинова в Тюмени

Общество, 08:53 16 марта 2023

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Выставку исторических костюмов "По тюменской мостовой" можно будет увидеть на фестивале им. Сергея Рахманинова в Тюменской филармонии 23 марта. Начало в 19 часов, сообщает Тюменское концертно-театральное объединение.

Авторы проекта представят платья, корсеты, аксессуары, мужские костюмы горожан Тюмени XIX — XX вв. Для создания коллекции тщательно изучались региональные особенности и тенденции мировой моды, документы и воспоминания.

Проект "По тюменской мостовой" реализуется Тюменским агентством креативных индустрий (ТАРКИ) и мастерской "Катя и ее платья" при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Его презентация состоялась в ДК "Нефтяник" в Международный женский день, 8 марта.

В рамках музыкального фестиваля состоятся шесть концертов, которые станут для слушателей настоящим праздником. В них примут участие Тюменский филармонический оркестр, солисты филармонии, гости – Центр оперного пения им. Галины Вишневской, заслуженный артист РФ Александр Гиндин, пианисты Ева Геворгян и Александр Ключко.

Возрастное ограничение: 12+.

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# выставка , история , концерты , Тюменская филармония

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