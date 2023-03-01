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Тюменцы выйдут на семейную лыжню в "Кулига-парке"

Спорт, 09:59 16 марта 2023

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Любители и профессионалы беговых лыж сойдутся на третьем этапе "Семейной лыжни" на базе отдыха "Кулига-парк" 19 марта. Начало — в 10 часов, сообщают организаторы.

Принять участие могут дети от шести лет и старше, а также девушки, юноши, мужчины, женщины, дедушки и бабушки. Детям от шести до восьми лет предлагают преодолеть круг в 300 метров, ребятам от девяти до 12 лет — 800 метров. 1 тыс. 600 метров должны преодолеть юноши и девушки от 13 до 17 лет и участники от 18 лет.

Принять участие может каждый. Инвентарь может быть как свой, так и можно будет взять в аренду в "Кулига-парке". Зарегистрироваться можно по ссылке.

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# лыжня , соревнования

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