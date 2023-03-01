В п. Боровский Тюменского района введен карантин по трихинеллезу животных

| Фото: Минсельхоз России | Фото: Минсельхоз России

Карантин по трихинеллезу животных объявили на территории Тюменского района в поселке Боровский с 15 марта. При анализе мяса рыси были найдены опасные личинки, сообщает управление ветеринарии Тюменской области.

Трихинеллез - это остро или хронически протекающая инвазионная болезнь всеядных, в том числе свиней, плотоядных животных, лошадей, а также грызунов. Заражаются им и люди.

"Обращаем ваше внимание, что туши восприимчивых животных, в том числе свиней, лошадей, тушки нутрий, а также мясо, полученное от добытых на охоте восприимчивых животных, должны подвергаться обязательному исследованию проб мышц с целью обнаружения личинок возбудителя специалистами в области ветеринарии при проведении ветеринарно-санитарной экспертизы", - добавили в ведомстве.