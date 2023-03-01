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Бойцов из именного подразделения "Тобол" наградили медалями "За отвагу", медалями Жукова и Суворова

Губернатор, 14:01 16 марта 2023

из Telegram-канала губернатора Тюменской области | Фото: из Telegram-канала губернатора Тюменской области

Тюменцев из именного подразделения "Тобол" наградили медалями "За отвагу", медалями Жукова и Суворова за выполнение боевых задач в зоне СВО. Церемония прошла в полевых условиях.

Об этом сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор в своем Telegram-канале.

Бойцов отметили за разминирование на переднем крае, за выполнение проходов в минных заграждениях противника. Одну медаль вручили за рационализаторское предложение. Военнослужащий разработал установку дистанционного минирования.

"Наши бойцы не только отлично выполняют боевые задачи, но и со свойственной сибирякам смекалкой внедряют новые технологии ведения боя. Горжусь земляками и поздравляю с боевыми наградами!" - подчеркнул глава региона

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# Александр Моор , медаль

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