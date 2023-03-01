"Коньков-горбунков" разных форм и размеров представила Тюменская область на выставке MITT в Москве

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Работы мастеров по сказке Петра Ершова "Конек-горбунок" представляют на стенде международной выставки туризма и индустрии гостеприимства MITT, которая проходит в "Крокус Экспо" в Москве с 16 по 18 марта.

"Мы сегодня привезли разных коньков — от маленьких брошек до большого уникального соломенного сувенира, которого создала мастерица Надежда Яркова. Что касается персонажа сказки из соломы, это исчезающее мастерство. Также у нас есть берестяные шкатулки с Коньком-горбунком, подставки под телефоны, расчески, фляжки, палантины из модного дома Нины Ручкиной", — рассказала PR-менеджер Ишимского музейного комплекса им. П. П. Ершова Юлия Шестакова.

Также здесь презентуют маршрут "Дорогами Конька-горбунка", книгу, изданную на родине автора с комментариями экспертов. Представители Ишима хотят, чтобы посетители выставки больше узнали о родине создателя любимой многими сказки. В Ишиме есть уникальный музей-усадьба Ершова, где гостям рассказывают о писателе. На базе отдыха "Лесная сказка" отдыхающие могут окунуться в три чана, в которых — вода студеная и вареная, кипящее "молоко".

На стенде Тюменской области представлены термальный курорт "ЛетоЛето", карта горячих источников региона и форматы отдыха для гостей из других субъектов РФ. Первые посетители интересуются Тобольском и термальными источниками.

Инна Пахомова