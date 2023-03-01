В Тюмени на 30 территориях сезонных подтоплений убирают и вывозят снег

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Около 30 территорий Тюмени ежегодно подтапливаются талой и дождевой водой. Об этом директор городского департамента дорожной инфраструктуры и транспорта Евгений Сорокин рассказал во время выездного совещания 16 марта. По его словам, преимущественно эти места расположены в частном секторе, где нет ливневой канализации.

Одной из точек традиционного мероприятия стал район ДОКа, где весной 13 автомобильных дорог подвержены риску подтопления в связи с тем, что они расположены ниже уровня прилегающих земельных участков и не оборудованы централизованным стоком воды. Водоотведение здесь идет через канавы к насосной станции по ул. Тюменской, 47б.

Для минимизации подтопления дорог в рамках муниципального контракта в районе продолжается интенсивная уборка и вывоз снега. Эти работы ведутся по графику, к ним привлечено дополнительное звено снегоуборочной техники: погрузчик, грейдер и три самосвала. Объем вывезенного снега составил 1 тыс. 680 кубометров.

"Уже скоро установится плюсовая температура, поэтому каждый день на счету, - отметил глава Тюмени Руслан Кухарук. - Ключевым фактором при выборе мест посещения стали обращения, регулярно поступающие от жителей города, в том числе сообщения о складировании снега, как в частном секторе, так и около многоэтажных домов".

Глава города добавил также, что в некоторых местах проблемы решаются в плановом порядке откачиванием дождевой и талой воды, однако системное решение возможно только в рамках капитального ремонта. В качестве примера Руслан Кухарук привел ул. Калинина.

"Реализацию такого масштабного проекта, как строительство подземного тоннеля под Транссибирской магистралью, который свяжет две части города по обе стороны железной дороги, необходимо будет состыковать с планами работ по капитальному ремонту в районе улицы Калинина, - рассказал Руслан Кухарук. - Это позволит навсегда закрыть проблему с отведением талых вод".

Николай Ступников