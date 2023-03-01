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Более тысячи километров коммунальных сетей обновят в УФО за два года

Общество, 19:26 16 марта 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

1 тыс. 250 км коммунальных сетей обновят в Уральском федеральном округе в 2023-2024 годах. 134 из них - в Тюменской области.

Регионы УФО приступили к реализации новой федеральной программы по модернизации коммунальной инфраструктуры, которая стартовала в России в этом году. Об этом сообщает пресс-служба полномочного представителя президента в округе.

"В результате вырастет не только уровень предоставляемых коммунальных услуг, но и качество жизни. Эффект от модернизации инфраструктуры коснется не менее трехсот тысяч человек", – отметил полпред президента Владимир Якушев.

пресс-служба полномочного представителя президента в УФО | Фото: пресс-служба полномочного представителя президента в УФО

В 2023-2024 году регионы УрФО на реализацию программ модернизации ЖКХ получат из федерального бюджета субсидию в размере 10 млрд 800 млн рублей. Кроме того, будут привлечены частные инвестиции. Общая стоимость программ на ближайшие два года превысит 22 млрд рублей. Эти средства пойдут на оплату работ по выполнению инженерных изысканий для подготовки проектной документации, закупку оборудования и материалов, оплату строительно-монтажных работ.

Обновление сферы ЖКХ продолжится и в 2025-2027 годах.

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# Владимир Якушев , ЖКХ , УФО

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