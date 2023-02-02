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Владимир Якушев: в Тюменской области заменят 134 км инженерных сетей

Экономика, 15:19 02 февраля 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В Тюменской области в 2023-2024 годах ожидается замена 134 км инженерных сетей, реконструкция двух котельных и водопроводной насосной станции. Модернизация затронет города Ишим, Тобольск, Тюмень, а также Заводоуковский городской округ и Тюменскийрайон. Об этом заявил полномочный представитель президента Владимир Якушев, который принял участие в работе штаба правительственной комиссии по региональному развитию.

Одной из основных тем совещания, сообщает пресс-служба полпредства, стали параметры региональных программ модернизации систем коммунальной инфраструктуры, которые были разработаны в соответствии с постановлением правительства России от 8 декабря 2022 года в Тюменской и Челябинской областях, Ханты-Мансийском автономном округе – Югре.

"Проблемы в сфере ЖКХ копились десятилетиями. Их решение требует системного подхода и большого объёма ресурсов, – подчеркнул Владимир Якушев. - По новым программам модернизации коммунальной инфраструктуры привлекаются средства бюджетов всех уровней, а также деньги предприятий коммунального комплекса. Уверен, что реализация этих проектов повысит надежность систем жизнеобеспечения в регионах Уральского федерального округа".

В целом по УФО по новым программам модернизации коммунальной инфраструктуры из средств федерального бюджета в 2023 – 2024 годах в шесть регионов направят 11,7 млрд рублей.

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# Владимир Якушев , ЖКХ

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