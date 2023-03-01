Делегации из Челябинской, Курганской областей, Ямала и Югры презентовали туристический потенциал Тобольска

| Фото: Telegram-канал Андрея Пантелеева | Фото: Telegram-канал Андрея Пантелеева

Туристический потенциал Тобольска презентовали большой делегации из Челябинской, Курганской областей, Ямала и Югры в Тюменской области.

"Гостям показали как будет в дальнейшем развиваться город и какие новые туристические объекты появятся в недалеком будущем", - написал в своем Telegram-канале заместитель губернатора Тюменской области Андрей Пантелеев.

Он отметил, что отдельных слов заслуживает аэропорт "Ремезов". "С его появлением туризм стал доступнее, да и самим тоболякам не приходится наматывать лишние километры до тюменского Рощино. Сам "Ремезов" с моей точки зрения заслуживает самых лестных слов. Здесь есть все необходимое для комфортного путешествия - прекрасная зона для переговоров, бизнес-зал, общепит. Кроме того, аэропорт может сам выступать в качестве туристического объекта. Можно посмотреть стенды с картами Сибири, которые писал Семен Ремезов, есть фотозона и сувенирная лавка. Часто бывает, что аэропорт – это и место встреч", - отметил Андрей Пантелеев.

Замгубернатора сообщил, что повстречался с предпринимателями, которые инвестируют в туристический комплекс Абалак. "Вместе мы примем участие в Международной туристической выставке MITT, где сейчас работает наша команда", - заключил он.