Александр Моор: сильнейшие лыжники страны приедут в Тюмень на чемпионат России

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Чемпионату России по лыжным гонкам, который стартует в Тюмени 18 марта, посвятил пост в своих соцсетях губернатор Тюменской области Александр Моор.

45 лет назад спортсмены из Урая прошли на лыжах более 500 км до Тюмени. В путь отправились восемь человек, группу возглавил инструктор горкома КПСС Александр Константинов. Они повторили маршрут первого в Западной Сибири нефтепровода Шаим – Тюмень, который был запущен в 1965 году.

Вначале дорога была тяжёлая – из-за солнца снег стал мокрым. Но потом похолодало, и лыжники шли уже по насту. Деревянные лыжи от долгого пути стачивались, их приходилось менять. На коротких остановках участники перехода восстанавливали силы.

Уже через девять дней группу встречали в Тюменском обкоме комсомола. Спортсмены передали несколько пробирок урайской нефти в качестве символа объединения сибиряков.

"В нашей стране лыжи – один из самых популярных видов спорта. Ими занимаются тысячи любителей, а профессионалы – одни из лидеров в мировых состязаниях. К слову, уже в эти выходные в Тюмени начинается чемпионат России по лыжным гонкам. Приедут все сильнейшие, такие же фанаты спорта, как и простые урайские парни", - написал Александр Моор.