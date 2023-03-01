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Победителей потанинских конкурсов из Тюмени приглашают в волонтерские лагеря

Общество, 09:26 20 марта 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Победителей стипендиального и грантового конкурса преподавателей фонда Потанина последних трех лет приглашают принять участие в Школе фонда в новом формате. Присодеиниться могут и студенты вузов Тюменской области.

Как сообщают в управлении стратегических коммуникаций ТюмГУ, одно из ключевых событий стипендиальной программы пройдет на заповедных территориях и объектах культурного наследия России с 15 июня по 14 сентября.

"Новый формат, который мы опробовали в 2022 году, получил высокую оценку студентов и представителей заповедных территорий, – говорит директор программ фонда Юлия Лизичева. – Совместная волонтерская практика позволит всем получить ценный опыт".

Победители отправятся в летние волонтерские лагеря, где смогут внести свой вклад в решение практических задач, стоящих перед заповедниками, а также укрепить свои социальные компетенции и мягкие навыки.

Заявки на конкурс принимают по 10 апреля. Подробная информация на сайте фонда.

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# фонд Потанина

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