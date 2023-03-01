В Тюменской области прокуроры выявили более 1200 нарушений в сфере закупок

| Фото: t.me/gkh72to | Фото: t.me/gkh72to

Более 1, 2 тыс. нарушений в сфере закупок выявили прокуроры Тюменской области в 2022 г. По итогам проверок возбуждено 15 уголовных дел, 465 ответственных понесли дисциплинарные и административные наказания, сообщает прокуратура Тюменской области.

Наиболее распространенное нарушение – отсутствие согласования на заключение контракта с единственным поставщиком. А также уклонение от конкурентных процедур. Такой факт был выявлен на предприятии "Стройзаказчик" Ялутровска. Учреждение, не проведя торги, подписало контракты с коммерческой организацией по содержанию мест массового отдыха населения. Договоры в судебном порядке признаны недействительными.