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В России внедряют нелекарственный метод лечения нарушений сна

Общество, 16:13 17 марта 2023

ИА "Тюменская линия"

Нелекарственный метод лечения нарушений сна - когнитивно-поведенческую терапию инсомнии (КПТ-И) – впервые внедряют ученые Первого медицинского университета им. И. М. Сеченова. Суть метода заключается в обучении человека правильному сну, сообщает Минздрав РФ во Всемирный день сна, который отмечается 17 марта.

Эффективность терапии сравнима с приёмом снотворных препаратов. Ученые Сеченовского университета разрабатывают дистанционную программу для широкого распространения метода КПТ-И. Она позволит при помощи смартфона получать рекомендации, отслеживать состояние своего сна и связываться с врачом.

Без помощи специалиста улучшить свой сон человек вряд ли сможет.

"В отделении медицины сна с пациентом проводят еженедельные сеансы. На каждом из них обсуждается один из аспектов правильного сна. Затем пациент получает одну рекомендацию, которой следует в течение недели. Он ведет дневник сна, записывает, как спал, каждую неделю обсуждая результаты со своим куратором. После этого получает новые рекомендации. Так у пациентов формируются правильные привычки и исчезает "боязнь сна", - рассказал заведующий отделением медицины сна Первого медицинского университета им. И. М. Сеченова Михаил Полуэктов.

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# Минздрав РФ , сон

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