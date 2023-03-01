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Премьера тюменского фильма "Незримое" состоится в апреле

Общество, 10:10 20 марта 2023

скриншот видео из сообщества "Кинокомпания "Пушка" во ВКонтакте | Фото: скриншот видео из сообщества "Кинокомпания "Пушка" во ВКонтакте

Премьера короткометражного фильма "Незримое" от кинокомпании "Пушка" состоится в Тюмени в апреле, сообщили создатели киноленты.

"Мы снимали в жанре "пост-хоррор", когда мы демонстрируем элементы погружения в атмосферу, даем метафоричный посыл того, что заложено в эту историю", – рассказал режиссер и сценарист Владимир Мотырев.

Напомним, сюжет фильма в жанре пост-хоррора с социальным подтекстом расскажет о трудном подростке-девушке, которая после очередной ссоры с родителями начинает замечать у себя в доме незримую силу.

С помощью этой работы авторы хотят обратить внимание на проблему непонимания между родителями и детьми.

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# кино , премьера , фильмы

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