Премьера тюменского фильма "Незримое" состоится в апреле

| Фото: скриншот видео из сообщества "Кинокомпания "Пушка" во ВКонтакте | Фото: скриншот видео из сообщества "Кинокомпания "Пушка" во ВКонтакте

Премьера короткометражного фильма "Незримое" от кинокомпании "Пушка" состоится в Тюмени в апреле, сообщили создатели киноленты.

"Мы снимали в жанре "пост-хоррор", когда мы демонстрируем элементы погружения в атмосферу, даем метафоричный посыл того, что заложено в эту историю", – рассказал режиссер и сценарист Владимир Мотырев.

Напомним, сюжет фильма в жанре пост-хоррора с социальным подтекстом расскажет о трудном подростке-девушке, которая после очередной ссоры с родителями начинает замечать у себя в доме незримую силу.

С помощью этой работы авторы хотят обратить внимание на проблему непонимания между родителями и детьми.