Молодого тюменца задержали при раскладке мефедрона по тайникам

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

За покушение на сбыт мефедрона в Тюмени будут судить 21-летнего молодого человека, сообщает региональная прокуратура. Из незаконного оборота сотрудники полиции изъяли более 43 гр наркотика.

По версии следствия, в декабре 2022 года безработный тюменец через Интернет вступил в сговор с неустановленным лицом и стал выполнять функции наркокурьера.

Его преступную деятельность пресекли сотрудники полиции, заставшие подозреваемого за раскладкой наркотических средств по "тайникам". Тюменец был заключен под стражу, в настоящее время уголовное дело направлено в Калининский районный суд для рассмотрения по существу.