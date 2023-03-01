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Молодого тюменца задержали при раскладке мефедрона по тайникам

Происшествия, 17:48 17 марта 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

За покушение на сбыт мефедрона в Тюмени будут судить 21-летнего молодого человека, сообщает региональная прокуратура. Из незаконного оборота сотрудники полиции изъяли более 43 гр наркотика.

По версии следствия, в декабре 2022 года безработный тюменец через Интернет вступил в сговор с неустановленным лицом и стал выполнять функции наркокурьера.

Его преступную деятельность пресекли сотрудники полиции, заставшие подозреваемого за раскладкой наркотических средств по "тайникам". Тюменец был заключен под стражу, в настоящее время уголовное дело направлено в Калининский районный суд для рассмотрения по существу.

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# наркотики , суд , уголовное дело

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