Центр амбулаторной урологической помощи открылся в поликлинике Тобольска

| Фото: пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области | Фото: пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

Центр амбулаторной урологической помощи открылся в центральной поликлинике областной больницы № 3 в Тобольске. Он предлагает более доступную помощь профильных специалистов, а также располагает хорошей диагностической базой, сообщает пресс-служба медучреждения.

Одной из важнейших задач специалистов центра является раннее выявление онкологических патологий мочеполовых органов, а также профилактика и лечение связанных с ними заболеваний. Помогают в эффективной диагностике новый аппарат УЗИ и эндоскоп.

С помощью УЗИ урологи проводят биопсию пациентам с подозрением на рак предстательной железы. Процедуру назначают в зависимости от результатов исследования МРТ.

Цифровой эндоскоп позволяет проводить исследование мочевого пузыря шести пациентам в неделю. Ее назначают мужчинам и женщинам при подозрении на заболевания мочевого пузыря. Исключая онкопатологию, врачи определяют полипы, хронические циститы или предраковые патологии.

Заведующий центром врач-уролог Александр Вакатов отметил, что с открытием центра амбулаторной урологии доступность медицинской помощи для жителей Тобольска и Тобольского района значительно улучшилась.

"Теперь для окончательной установки диагноза пациентам нет необходимости посещать тюменские медучреждения. Сейчас кабинеты диагностики располагаются в шаговой доступности, а время ожидания исследований существенно уменьшилось, что важно для пациентов с подозрением на онкологию", — подчеркнул он.