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Женщина и двое детей из ХМАО получили травмы в ДТП на улице Комсомольской в Тюмени

Происшествия, 09:35 18 марта 2023

Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Двое детей стали участниками ДТП вечером 17 марта Тюмени, сообщает региональная Госавтоинспекция. На перекрестке улиц Комсомольской и Свердлова столкнулись автомобили Toyota и Citroën.

По предварительной информации, 35-летний водитель Toyota проехал перекресток на красный сигнал светофора. Житель ХМАО пояснил, что сам не понял, как не заметил запрещающий сигнал.

Семья из ХМАО приехала в Тюмень на выходные для отдыха. В этот вечер они возвращались из аквапарка. На обследование в больницу направлены пятилетний мальчик и девочка двух лет, дети и их мама получили легкие травмы.

Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

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# Госавтоинспекция Тюменской области , ДТП

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