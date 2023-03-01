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Тюменские баскетболисты посоревнуются за выход в "Ласт-32" лиги Белова

Спорт, 12:05 18 марта 2023

Центр подготовки спортивного резерва и студенческих сборных команд | Фото: Центр подготовки спортивного резерва и студенческих сборных команд

Тюменские баскетболисты посоревнуются за выход в "Ласт-32" лиги Белова. Игры квалификационного этапа пройдут в Тюмени 18 и 19 марта, сообщает департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области.

Состязания пройдут в спортивном зале Тюменского индустриального университета по адресу ул. Володарского, 38. 18 марта состоялся полуфинальные игры.

В 16 часов команда "СурГУ" из Сургута сыграет с пермским баскетбольным клубом "Универ". В 18 часов тюменская команда "ТИУ-Гвардия" проведет матч с челябинской командой "ЮУМК".

19 марта пройдут финальные игры. В 10 часов между собой сыграют проигравшие в первый день команды, а в 12 часов состоятся матчи победителей полуфиналов.

Квалификационные игры проходят в марте в 14 городах страны. Победители игр получат путевку в "Ласт-32" лиги Белова, которая состоится в апреле. Женская команда "ТИУ-Гвардия" уже в числе участников.

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