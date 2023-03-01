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Жительница Вагая украла у подруги пять килограмм говядины

Происшествия, 13:42 18 марта 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Подозреваемую в краже пяти килограммов говядины задержали сотрудники полиции в с. Вагай, сообщает отдел МВД РФ Тобольский. Возбуждено уголовное дело.

В дежурную часть отдела полиции обратилась жительница села. Женщина рассказала что, придя домой, обнаружила повреждение навесного замка и пропажу с веранды пяти кг мяса.

Сотрудники уголовного розыска установили, что кражу совершила 40-летняя ранее неоднократно судимая приятельница потерпевшей.

Подозреваемая была задержана и доставлена в отдел полиции. Свою вину она признала и пояснила, что решила прийти к потерпевшей и попросить у нее алкоголь и мясо. Не застав приятельницу, она решила проникнуть в дом.

С помощью металлического прута женщина сломала навесной замок и с веранды похитила мясо, которое в последующем обменяла на пять литров алкоголя и 300 рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье "Кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище". Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.

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# Вагай , кража , уголовное дело

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