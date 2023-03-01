Технику заваривания чая "по-сибирски" презентовал потомок тюменского купца на выставке в Москве

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Уникальную технику заваривания чая "по-сибирски" представил праправнук известного тюменского купца Антона Колокольникова Евгений Ледовский-Колокольников на международной выставке туризма и индустрии гостеприимства MITT, которая проходит в Москве с 16 по 18 марта.

"Эта техника – задумка нашего времени. Шу-пуэр является относительно новым видом чая. В том виде, в котором мы его сегодня знаем, он появился в 60-х годах прошлого века. Один наш тюменский друг Владимир поделился своим рецептом, предложив заварить чай на местной минеральной воде. Я люблю эксперименты с чаем. В любых регионах, куда я приезжаю всегда стараюсь заварить наш чай на местной воде", – поделился Евгений Ледовский-Колокольников.

На стенде Тюменской области посетители могут увидеть чайные монеты с нашей колокольниковской монограммой. Пуэр получен из отборного сорта Гунтин. По словам потомка Колокольниковых, многие знают этот вид чая, но, бывает, сталкиваются с не самыми удачными вариациями. "На мой взгляд, он хорошо подходит для эксперимента с завариванием на соленой минеральной воде. Он слегка солоноват как соленая карамель. Тюменская минеральная вода, мне кажется, интересно дополняет", – рассказал Евгений Ледовский-Колокольников.

На выставке в Москве праправнук тюменского купца Антона Колокольникова охотно делится с посетителями историей своей семьи. "Мои предки занимались китайским чаем. Как говорили раньше, это был чай собственной выписки. Мы продолжаем эти традиции, развивая их в плане разнообразия. Так, мои предки работали только с одной провинцией Хубэй. Мы в основном приводим чай из Юнани, Фуцзяни. Наша фишка заключается в том, что мы работаем с небольшими фермерскими хозяйствами. Философия чаеводства малым масштабом в корне отличается от террасных плантаций", – поделился Евгений Ледовский-Колокольников.

В Тюмени попробовать чай можно в музее "Усадьба Колокольниковых". В нем представлена коллекция чая. Напитки заваривают на различных встречах, программах. Чайная история семьи Колокольниковых и история, связанная с торговлей, по-особому раскрывается за чашкой чая, убежден Евгений Ледовский-Колокольников. Летом в музее планируют организовать выставку вещей и фотографий, связанных с историей известной семьи.

В Москве находится чайная комната с небольшим частным музеем, где хранится семейный архив, расположен в Москве.

"Для меня это не какой-то бизнес-проект. Это, действительно, очень большое дело моей жизни. Для меня это огромная ответственность, честь. Я ощущаю, что я обрел смысл и понимаю для чего я здесь и что мне нужно делать. Эта история является жизненной для меня", – заключил Евгений Ледовский-Колокольников.

Отметим, 17 марта директор Агентства туризма и продвижения Тюменской области Дмитрий Пухов подписал лицензионное соглашение с чайной комнатой "Колокольников чай".

Инна Пахомова, Александр Лабыкин