Дизайнеры из четырех регионов покажут свои коллекции в Тюмени

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Коллекции дизайнеров из Тюмени, Екатеринбурга, Москвы, Свердловской области и Югры представят на второй "Неделе моды. Сибирь", которая пройдет в Тюмени. Участниками станут дизайнеры, владельцы шоурумов, представители профильных образовательных учреждений, производители одежды, тканей и фурнитуры и другие профессионалы индустрии.

Как отметили в городском департаменте потребительского рынка, участники и гости увидят также выставку "По тюменской мостовой", где представлены верхняя одежда, шляпы, сумочки и аксессуары горожан 19-20 веков.

"Наша индустрия на подъеме. В тюменском ЦУМе представлены коллекции более 60 российских дизайнеров и обсуждается вопрос дальнейшего расширения наших площадей. Мы всегда рады сотрудничеству с местными модельерами. И взаимный интерес есть", - рассказала руководитель проекта "Улица российских дизайнеров" в ЦУМе Оксана Филиппова.

После "Недели моды. Сибирь" в апреле в областной столице пройдет Сибирское модное шоу "Нехолодно. Тюмень. Модные сезоны". Главным спикером станет известный эксперт индустрии, телеведущий Влад Лисовец.