32 пожара зарегистрировано в Тюменской области за неделю
| Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Тюменской области
32 техногенных пожара зарегистрировано в Тюменской области за прошедшую неделю, с 13 по 19 марта. Спасено 14 человек, сообщает ГУ МЧС России по Тюменской области.
42 раза пожарно-спасательные подразделения привлекались к ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий. На оказание помощи населению пожарные и спасатели выезжали 20 раз.
Главное управление МЧС России по Тюменской области напоминает о необходимости соблюдать правила пожарной безопасности. При обнаружении пожара или признаков горения необходимо незамедлительно сообщить об этом по телефонам вызова экстренных служб 112.