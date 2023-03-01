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32 пожара зарегистрировано в Тюменской области за неделю

Происшествия, 09:48 20 марта 2023

пресс-служба ГУ МЧС России по Тюменской области | Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Тюменской области

32 техногенных пожара зарегистрировано в Тюменской области за прошедшую неделю, с 13 по 19 марта. Спасено 14 человек, сообщает ГУ МЧС России по Тюменской области.

42 раза пожарно-спасательные подразделения привлекались к ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий. На оказание помощи населению пожарные и спасатели выезжали 20 раз.

Главное управление МЧС России по Тюменской области напоминает о необходимости соблюдать правила пожарной безопасности. При обнаружении пожара или признаков горения необходимо незамедлительно сообщить об этом по телефонам вызова экстренных служб 112.

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# ГУ МЧС России по Тюменской области , пожары

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