32 пожара зарегистрировано в Тюменской области за неделю

| Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Тюменской области | Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Тюменской области

32 техногенных пожара зарегистрировано в Тюменской области за прошедшую неделю, с 13 по 19 марта. Спасено 14 человек, сообщает ГУ МЧС России по Тюменской области.

42 раза пожарно-спасательные подразделения привлекались к ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий. На оказание помощи населению пожарные и спасатели выезжали 20 раз.

Главное управление МЧС России по Тюменской области напоминает о необходимости соблюдать правила пожарной безопасности. При обнаружении пожара или признаков горения необходимо незамедлительно сообщить об этом по телефонам вызова экстренных служб 112.