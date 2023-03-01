Компания "Дамате" за три года определила генетический потенциал 10 тысяч голов КРС

| Фото: acdamate.com | Фото: acdamate.com

Компания "Дамате" генотипировала и определила генетический потенциал 10 тысяч голов крупного рогатого скота на молочном комплексе в Тюменской области. Инновационная технология, запущенная в конце 2019 года, позволяет выявить скрытый генетический потенциал и племенную ценность коров сразу после рождения.

Тестирование, сообщает пресс-служба компании, дает возможность отсеивать и заменять малоценных животных и создавать стадо максимально прибыльных фертильных животных с отличными продуктивными показателями и высокой резистентностью к заболеваниям.

Кроме того, генотипирование помогает прогнозировать экономические показатели фермы в долгосрочной перспективе, дает возможность снизить затраты на корма, путем отбора животных с низкой конверсией, получать дополнительный племенной молодняк на продажу.

"Дамате" запустила проекты в области генетики на ферме в Тюменской области несколько лет назад. Помимо геномного тестирования, компания развивает технологию эмбриотрансфера, ЭКО.

Производственные объекты компании не имеют аналогов в России по уровню технической оснащенности и количеству внедренных инновационных решений. "Дамате" широко использует в своей деятельности информационные технологии и искусственный интеллект. Особое внимание компания уделяет вопросам биологической и санитарной безопасности производства и качества продукции.

В Тюменской области успешно развивается один из самых современных молочных комплексов в Сибири, на базе которого реализуются уникальные для страны проекты в области генетики и племенного дела. Здесь же ведется строительство крупнейшего в стране племенного репродуктора индейки. В планах "Дамате" - построить в регионе селекционно-генетический овцеводческий центр.