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Тюменец с помощью рогатки пытался передать наркотики в исправительную колонию

Происшествия, 17:31 20 марта 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

34-летнего тюменца задержали при попытке передать наркотики в исправительную колонию строгого режима №1. Мужчина с помощью рогатки хотел перебросить сверток через основное ограждение, сообщает пресс-служба УФСИН России по Тюменской области.

При досмотре сотрудники оперативного отдела нашли у мужчины телефон, изоленту и рогатку. При задержании нарушитель успел выбросить один предмет. На месте происшествия нашли полимерный пакет с веществом белого цвета, спрятанный в металлической гайке. Экспертиза показала, что это наркотическое вещество, производное N-метилэфедрона массой около 0,5 гр.

Ранее судимый житель Тюмени дважды отбывал наказание в ИК-1 за грабёж и преступления в сфере незаконного оборота наркотиков. Также его уже задерживали при совершении аналогичного деяния, за которое привлекли к административной ответственности.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье "Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов". Ему грозит штраф, лишение свободы до трех лет либо исправительные работы.

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# исправительная колония , наркотики

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