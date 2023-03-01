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Весенний праздник Навруз отметили в Тюменской области

Общество, 18:26 20 марта 2023

информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Празднование весеннего Нового года организовала тюменская областная общественная организация "Ватан",сообщает информационный центр правительства региона.

Концерты, выставки, ярмарки прошли в Центрах татарской культуры в Тюмени и Тобольске, а также во Дворце культуры в Ишиме. Незаменимая часть праздника — традиционная кухня. Так, гостей Навруза в Тобольске ждал узбекский плов, приготовленный на костре.

Национальный праздник весеннего равноденствия в Тюменской области по традиции отмечают азербайджанцы, казахи, киргизы, таджики и узбеки.

"Навруз – наш традиционный мусульманский праздник. Отмечаем его испокон веков", – сказали гости праздника.

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# Навруз , праздник

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