Проезжие части на 23 улицах планируют привести в порядок в Тюмени в 2023 году

| Фото: из Telegram-канала Руслана Кухарука | Фото: из Telegram-канала Руслана Кухарука

Проезжие части на 23 объектах планируют привести в порядок в Тюмени в 2023 году. Общая протяженность составит более 28 км, сообщает в своем Telegram-канале глава города Руслан Кухарук.

Готовность к строительному сезону в дорожной отрасли рассмотрели на заседании коллегии администрации Тюмени 20 марта.

Для развития улично-дорожной сети в будущих новых микрорайонах строится транспортная развязка в разных уровнях на пересечении улиц Мельникайте и Дружбы. Активно ведется строительство дорог в границах улиц Губернской – Закалужской – Московский тракт и в квартале Алебашевской – Дружбы – Мельникайте (ул. Тимофея Кармацкого); в жилом районе Ново-Патрушево (ул. Константина Посьета, ул. Николая Никитина от ул. Посьета до ул. Монтажников).

В начале апреля подрядчик приступит к капитальному ремонту первого участка ул. Ленина (от краеведческого музея до ул. Красина). Также скоро станет известен подрядчик на выполнение капремонта объездной дороги в мкрн Мелиораторов.

Продолжается выполнение программы в районах Казарово и Березняковский. В работе находятся улицы Земляничная, Петра Бабичева, Яблоневая (Салаирский тракт – ул. Земляничная), Чимеевская, Стрежевая.

Планируется завершение капитального ремонта подъездной дороги к с/т "Царево". Ее протяженность 0,9 км. Отремонтируют подъезд к с/о "Ручеек" (5,282 км).

В рамках нацпроекта "Безопасные и качественные дороги" планируется приступить к строительно-монтажным работам методом фрезерования почти шести километров. Работы запланированы: по ул. Щербакова – на участке от ул. Ветеранов Труда до 5 км Велижанского тракта, 4; по ул. Энергетиков – на участке от ул. Пермякова до ул. Воровского; по ул. 30 лет Победы – на участке от ул. Пермякова до ул. Моторостроителей; по ул. Пролетарской – на участке от ул. Полевой до ул. Военной.

Необходимые материалы приобретены заранее. Составлены графики выполнения работ, поэтому все запланированное сделают своевременно и качественно, заверил Руслан Кухарук.