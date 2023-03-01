"Единая Россия" поможет женщинам-кандидатам подготовиться к выборам-2023

| Фото: "Единая Россия" | Фото: "Единая Россия"

"Женское движение Единой России" будет содействовать подготовке женщин-кандидатов к выборам. Об этом сообщила председатель общественного совета партпроекта Дарья Лантратова на первом Всероссийском форуме организации.

"Наш проект позволит раскрыться ярким инициативным женщинам, которым доверяют и к которым прислушиваются. "Единая Россия" и "Женское движение" будут оказывать им всестороннюю поддержку: административную, методологическую, информационную и другую", - подчеркнула она.

Тюменская область станет пилотным регионом, где реализуют образовательный проект для женщин-политиков. "Площадка начнет работу на базе Уральского филиала Высшей партийной школы, - рассказала заместитель регионального координатора партпроекта, председатель комитета по социальной политике Тюменской областной думы Ольга Швецова. - Будем обучать женщин политтехнологиям, публичным выступлениям, ведению страниц в социальных сетях, они узнают, как разработать свою предвыборную программу и эффективно проводить встречи с жителями".

Координатор регионального партийного проекта, глава Тюменского района Светлана Иванова сообщила, что из года в год женщины активнее включается в политику. В регионах Уральского федерального округа почти 168 тыс. членов партии "Единая Россия", из них более 104 тыс. (62,2 %) – женщины. Главами органов местного самоуправления трудятся 257 женщин-членов партии, более 2 тыс. 800 женщин "Единой России" являются депутатами всех уровней законодательной власти.

"Это женщины разного возраста, образования, профессионального опыта, но объединяет их одно – они всегда на передовой, всегда рядом с людьми, семьями. И чтобы их деятельность была эффективной, мы видим крайнюю необходимость в постоянном общении, обучении и обмене опытом. На постоянно действующих образовательных площадок, благодаря которым наши женщины-депутаты, лидеры общественных организаций, главы сельских поселений и муниципалитетов смогут насыщаться информацией, получать актуальные сведения о политических процессах в стране, о работе партии, знать и доходчиво разъяснять все нюансы своим землякам, избирателям", - подытожила Светлана Иванова.