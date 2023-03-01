Аварийный коллектор на улице 30 лет Победы в Тюмени восстановят без земляных работ

| Фото: "Росводоканал Тюмень" | Фото: "Росводоканал Тюмень"

Канализационный коллектор протяженностью более 1 тыс. 500 метров на улице 30 лет Победы в Тюмени восстанавливают без проведения земляных работ. Специалисты используют метод спиральной навивки, который не требует разработки траншей и котлованов, сообщает "Росводоканал Тюмень".

Сначала участок сети с помощью мощной каналопромывочной техники тщательно прочищается, а затем метр за метром из прочной полимерной ленты внутри старой трубы навивается новая.

"Чтобы не ограничивать нашим абонентам услуги водоснабжения и водоотведения, а также не создавать помех для движения транспорта, работы ведутся ночью, когда объем сточных вод в сети минимальный. Оборудование для навивки полимерной ленты заводится в сеть через существующие канализационные колодцы. Внутри колодцев тоже навивается полимерная лента. Прочность новых коммуникаций обеспечивает полимербетон, которым заполняется межтрубное пространство. Таким образом мы восстанавливаем инженерную инфраструктуру, практически незаметно для жителей", - рассказал главный инженер "Росводоканал Тюмень" Виталий Гурский.

Напомним, в конце января 2023 года при проведении работ по устранению засора на сети водоснабжения была выявлена опасность обрушения свода коллектора. Аварийный участок, протяженностью 210 метров был заменен - рядом со старой трубой методом горизонтально-направленного бурения в короткие сроки была проложена новая сеть. После началась плановая реконструкция трубопровода.

Самотечный коллектор, расположенный в районе улицы 30 лет Победы, отводит стоки из четверного и шестого микрорайонов областного центра. Железобетонные сети эксплуатируются с 1985 года и от длительного воздействия газовой коррозии утратили свою прочность и надежность. После завершения всех работ старая труба, исчерпавшая свой ресурс прочности, "помолодеет" как минимум на полвека.