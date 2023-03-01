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В Тюменской области 247 водителей привлекли к ответственности за неуплату штрафов

Общество, 14:15 21 марта 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

247 водителей привлекли к административной ответственности за неуплату штрафов по итогам мероприятия "Должник", сообщает Госавтоинспекция по Тюменской области.

Одного должника суд приговорил к административному аресту, четыре должника наказаны обязательными работами, 46 нарушителям назначены административные штрафы, остальные дела находятся в процессе рассмотрения.

В службу судебных приставов направлены 680 материалов на должников, не оплачивающих штрафы за нарушения правил дорожного движения.

Проведено девять совместных рейдов с представителями ФССП и передвижными комплексами фотовидеофиксации, в базу которых внесены должники по штрафам: три автомобиля должников арестованы, через мобильные терминалы оплачены 75 тыс. рублей по штрафам за нарушения правил.

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# ГИБДД Тюменской области , должники

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