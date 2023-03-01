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Более 1,2 млн рублей ущерба нанес тюменец лесному комплексу региона

Происшествия, 17:34 21 марта 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Ущерб на сумму более 1,2 млн рублей нанес лесному комплексу региона 33-летений житель Тюменской области. Мужчине назначили наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года 6 месяцев условно с испытательным сроком три года, сообщает региональная прокуратура.

Как следует из материалов дела, подсудимый работал участковым лесничим. С июля 2018 года по декабрь 2019 года на территории Нижнетавдинского района он незаконно осуществлял отвод лесных участков, относящихся к защитной категории лесов. После чего граждане заключали договоры купли-продажи лесных насаждений и делали заготовки древесины.

В ходе следствия на земельный участок подсудимого, расположенный в Тюмени, наложен арест. В отношении мужчины завели уголовное дело. Помимо условного срока суд на два года лишил его права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в государственных органах и органах местного самоуправления.

Приговор не вступил в законную силу.

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# лесной комплекс , ущерб

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