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Тюменская писательская организация отмечает 60-летие

Общество, 19:02 21 марта 2023

информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

60-летний юбилей отмечает Тюменская областная писательская организация. Посвященная этой дате научно-практическая конференция прошла в Тюменской областной думе, писателей поздравил глава региона Александр Моор.

"Благодарю вас за просветительскую деятельность, большую подвижническую работу по развитию лучших традиций отечественной литературы, за сохранение нашего бесценного исторического, духовного наследия, которое во многом повлияло на культурную и общественную жизнь Тюменской области. Также глубокой признательности заслуживает ваша многолетняя активная работа с читателями, наставничество творческой молодежи", — отметил он в видеообращении.

Как сообщает информационный центр правительства Тюменской области, в составе Тюменской писательской организации — 34 человека. Это писатели которые проживают не только в нашем регионе, но и в Свердловской области, Москве и Подмосковье, ЯНАО, а также в других странах — в Казахстане, Израиле, Черногории.

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# Александр Моор , писатели

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