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Сотрудники ФСБ пресекли на Ямале незаконный канал сбыта рыбы

Происшествия, 11:08 22 марта 2023

Скриншот видео РУФСБ России по Тюменской области

40 тонн рыбы на общую сумму не менее 13 млн рублей изъяли из незаконного оборота на Ямале. Раскрыта схема теневого оборота водных биологических ресурсов, в том числе добытых браконьерским путем, сообщает пресс-служба РУФСБ России по Тюменской области.

"Сотрудниками РУФСБ России по Тюменской области совместно с СУ СК России по ЯНАО пресечена деятельность двоих жителей г. Лабытнанги, причастных к приобретению и хранению в целях сбыта пищевой продукции животного происхождения (рыбы) без маркировки или нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации. По версии следствия, двое граждан организовали схему теневого оборота водных биологических ресурсов, в том числе добытых браконьерским путем. В частности, указанные лица в отсутствие необходимых документов и с нарушением норм ветеринарного и санитарного законодательства приобретало рыбу в Ямало-Ненецком автономном округе для реализации в другие регионы России", - сообщает пресс-служба ведомства.

В результате оперативно-розыскных мероприятий возможная противоправная деятельность задокументирована и пресечена. Следственный отдел по Лабытнанги следственного управления СК России по ЯНАО возбудил два уголовных дела по ч. 4 ст. 171.1 УК РФ по факту хранения и сбыта продовольственных товаров – пищевой продукции животного происхождения (рыбы) без маркировки или нанесения информации предусмотренной законодательством Российской Федерации.

Как подчеркнули эксперты из "Городской станции по борьбе с болезнями животных", маркировка гарантирует ответственность производителя за качество и безопасность продукции.

"По данной рыбе нельзя установить, проводились ли лабораторные исследования и ветеринарно-санитарная экспертиза. Выпуск такой продукции в обращение может нанести вред жизни и здоровью как людей, так и животных", - уточнили специалисты.

Видео РУФСБ России по Тюменской области

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# браконьерство , РУФСБ России по Тюменской области , рыба

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