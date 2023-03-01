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Тюменцы могут сдать кровь в поддержку военнослужащих 23 марта

Общество, 12:03 22 марта 2023

Nюменское областное отделение общественной организации "Молодая гвардия" | Фото: Nюменское областное отделение общественной организации "Молодая гвардия"

Жителей Тюмени приглашают присоединиться к акции "Двойное добро", которая пройдет на областной станции переливания крове на ул. Энергетиков 23 марта, сообщает региональное отделение общественной организации "Молодая гвардия Единой России".

Мероприятие стартует в 10 часов. Для участия в акции необходимо зарегистрироваться по ссылке, а в день донации иметь при себе паспорт.

После сдачи крови участникам предложат отправить средства в фонд "100 миллионов для Победы", который поддерживает военнослужащих из Тюменской области, находящихся в зоне спецоперации, обеспечивает их дорогостоящим и высокотехнологичным оборудованием.

"Тюменцы смогут помочь не только тем, кто нуждается в донорской крови, но и тем, кто сейчас на передовой. Сделать два добрых дела за раз просто — нужно вместе с нами сдать кровь 23 марта", — сказал федеральный координатор "Молодой гвардии" по УФО Владимир Сбитнев.

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# акция , Молодая гвардия , станция переливания крови

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