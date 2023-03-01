В Тюмени задержали организатора сайта по продаже запрещенных веществ

| Фото: ИА "Тюменская линия | Фото: ИА "Тюменская линия

Организатора сайта по продаже запрещенных веществ на территории Тюменской области задержали в Тюмени. Молодой человек также признался, что сам занимается распространением крупных партий наркотиков, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Из оборудованного им тайника в Тюменском районе полицейские изъяли сверток с порошкообразным веществом. Экспертиза показала, что это мефедрон массой около 50 граммов.

В ходе работы с задерженным полицейские установили местонахождение закладчика, который работал на данный магазин и задержали ранее судимого за аналогичное преступление тюменца 2002 года рождения. Задержанный дал признательные показания и рассказал, что на протяжении трех недель распространял наркотики путем оборудования тайников на территории областного центра. Оперативники изъяли из указанных им тайников три грамма гашиша.

Возбуждено два уголовных дела. Фигурантам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.