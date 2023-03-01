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Тюменским школьникам предлагают присоединиться к акции "Крымские истории" 

Общество, 09:26 23 марта 2023

Ассоциация "Мы вместе" | Фото: Ассоциация "Мы вместе"

Всероссийская акция "Крымские истории" для школьников продлится до 2 апреля. Участники смогут прочитать стихотворение о Крыме, написать рассказ о посещении одной или нескольких культурных достопримечательностей полуострова или сделать рисунок с крымским пейзажем, сообщают организаторы.

Работу необходимо опубликовать во ВКонтакте с хештегом #Крымкдш. Жюри выберут 30 лучших работ, а их авторы получат сертификаты участников и подарки от проекта "Культура для школьников". Обязательное условие - открытая страница с возможностью обратной связи.

Кроме этого на портале Культурадляшкольников.рф и в группе ВКонтаке состоится презентация видеороликов, в которых известные актеры страны прочитают для учеников школ стихотворения великих русских поэтов о Крыме. Также для ребят пройдет мастер-класс от заслуженного художника РФ Леонида Малафеевского - "Крымский пейзаж" выполненный в технике "пастель".

Подробнее на официальном сайте.

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# Крым , творчество , школьники

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