За сбыт гашиша тюменца отправили в колонию на семь лет

| Фото: media-pravo.info | Фото: media-pravo.info

Семь лет колонии особого режима получил житель Тюмени, признанный виновным в покушении на сбыт наркотиков. Как сообщает прокуратура Тюменской области, 38-летний местный житель занимался раскладкой гашиша по тайникам.

Суд установил, что мужчина, не имея постоянного источника дохода, в апреле 2022 года через Интернет вступил в сговор с неустановленным лицом и стал выполнять роль курьера-закладчика.

Сотрудники полиции пресекли преступную деятельность тюменца, из незаконного оборота было изъято более 114 гр. наркотического средства.