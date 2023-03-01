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За сбыт гашиша тюменца отправили в колонию на семь лет

Происшествия, 17:46 22 марта 2023

media-pravo.info | Фото: media-pravo.info

Семь лет колонии особого режима получил житель Тюмени, признанный виновным в покушении на сбыт наркотиков. Как сообщает прокуратура Тюменской области, 38-летний местный житель занимался раскладкой гашиша по тайникам.

Суд установил, что мужчина, не имея постоянного источника дохода, в апреле 2022 года через Интернет вступил в сговор с неустановленным лицом и стал выполнять роль курьера-закладчика.

Сотрудники полиции пресекли преступную деятельность тюменца, из незаконного оборота было изъято более 114 гр. наркотического средства.

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# наркотики , суд

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