В Тюменском районе на пожаре в подземном овощехранилище погиб мужчина

| Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области

Мужчина погиб на пожаре в частном подземном овощехранилище в п. Новотуринский Тюменского района 22 марта.

Как сообщили в МЧС России по Тюменской области, на место вызова прибыли 15 человек и 4 единицы техники. На момент прибытия первого подразделения пожарной охраны наблюдалось сильное задымление в подземном помещении. Пожар ликвидировали на площади 15 кв. метров.

По предварительной версии, причиной возгорания могло стать неосторожное обращение с огнем.