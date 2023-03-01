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В Тюменском районе на пожаре в подземном овощехранилище погиб мужчина

Происшествия, 19:27 22 марта 2023

ГУ МЧС России по Тюменской области | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области

Мужчина погиб на пожаре в частном подземном овощехранилище в п. Новотуринский Тюменского района 22 марта.

Как сообщили в МЧС России по Тюменской области, на место вызова прибыли 15 человек и 4 единицы техники. На момент прибытия первого подразделения пожарной охраны наблюдалось сильное задымление в подземном помещении. Пожар ликвидировали на площади 15 кв. метров.

По предварительной версии, причиной возгорания могло стать неосторожное обращение с огнем.

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# ГУ МЧС России по Тюменской области , пожар

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