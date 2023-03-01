Прием заявок в Военный учебный центр открыли в ТюмГУ

| Фото: ТюмГУ | Фото: ТюмГУ

На добровольной основе пройти обучение в Военном учебном центре и получить воинское звание запаса студенты ТюмГУ могут с 1 сентября 2023 года, сообщает пресс-служба вуза.

Срок обучения в зависимости от специальности - от полутора до двух лет. Участвовать в конкурсном отборе могут только студенты первого курса бакалавриата или специалитета 2022-2023 года обучения любого института ТюмГУ.

Заявления принимают до 31 марта по адресу ул. Володарского, 6, каб. 203. До 10 апреля необходимо предоставить пакет документов в военный комиссариат. В апреле-мае кандидаты пройдут медосвидетельствование и профессиональный психологический отбор.

Занятия будут проводиться один раз в неделю на базе Военного учебного центра по адресу ул. Пирогова, 3. В конце обучения пройдут учебные сборы длительностью в один месяц.

Более подробную информацию можно получить на встрече 24 марта в 16 часов по адресу: ул. Володарского, 6, Белый зал. Для тех, кто не сможет присутствовать очно, будет организована онлайн-трансляция.