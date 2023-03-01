Подозреваемую в краже миллиона рублей задержали в Ишиме

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Подозреваемую в краже миллиона рублей задержала полиция в Ишиме, сообщает управление МВД России по Тюменской области. Возбуждено уголовное дело.

По версии следствия, женщина в качестве наемного работника выполняла хозяйственные поручения в доме потерпевшего. Заметив в шкафу пакет с деньгами, она похитила их.

На украденные деньги подозреваемая приобрела три сотовых телефона, бытовую технику, мебель и продукты.