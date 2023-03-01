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Модель картриджа со стекловолоконными катализаторами разработали химики Тюмени и Новосибирска

Общество, 18:27 24 марта 2023

ТюмГУ | Фото: ТюмГУ

Геометрическую и математическую модель картриджа со стекловолоконными катализаторами построили тюменские и новосибирские химики. Они уже провели ее проверку, сообщает управление стратегических коммуникаций ТюмГУ.

Как пояснили эксперты, катализаторы нужны для большинства химических процессов, в том числе для нефтепереработки. В настоящее время на рынке есть несколько сотен видов этих продуктов, но актуальным является создание российских аналогов.

Ученые выяснили, что перспективно применение структурированных каталитических систем с использованием катализатора на основе микроволокнистых носителей. Они изготовлены в виде полотен из стеклянных, минеральных, керамических, углеродных, полимерных и других микроволокон, имеют геометрическую форму, высокую механическую прочность и гибкость.

Исследователям впервые удалось построить геометрические модели элементов различных типов структурированных картриджей на основе стекловолоконного катализатора, провести их гидродинамическое моделирование. При этом за счет оригинальных подходов и глубокого понимания химических и физических процессов внутри картриджа модель удалось упростить для обеспечения разумного уровня её вычислительной сложности.

Предложенная модель может считаться успешно верифицированной. Она стала не просто результатом научного исследования, но и самодостаточным инструментом для нового цикла теоретических и практических работ.

Работа выполнена при поддержке Министерства науки и высшего образования Российской Федерации в рамках государственного задания для Института катализа им. Борескова и Тюменского государственного университета.

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# ТюмГУ , ученые

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