Личный кабинет инвестора запустили в Тюменской области

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Электронный сервис для совместной работы инвесторов с органами власти над реализацией инвестпроектов запустили в Тюменской области. Личный кабинет инвестора размещен по ссылке.

Как сообщили в инвестагентстве региона, с помощью сервиса инвесторы могут подать заявку на поиск площадки, презентовать проект, при необходимости подать заявку на инвестиционный займ или сообщить о поиске профессиональных кадров.

Личный кабинет — элемент большой программы по цифровизации инвестиционных процессов и внедряется на основе созданной в 2022 году CRM-системы инвестиционного агентства Тюменской области.