Личный кабинет инвестора запустили в Тюменской области
| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"
Электронный сервис для совместной работы инвесторов с органами власти над реализацией инвестпроектов запустили в Тюменской области. Личный кабинет инвестора размещен по ссылке.
Как сообщили в инвестагентстве региона, с помощью сервиса инвесторы могут подать заявку на поиск площадки, презентовать проект, при необходимости подать заявку на инвестиционный займ или сообщить о поиске профессиональных кадров.
Личный кабинет — элемент большой программы по цифровизации инвестиционных процессов и внедряется на основе созданной в 2022 году CRM-системы инвестиционного агентства Тюменской области.