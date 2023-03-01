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Личный кабинет инвестора запустили в Тюменской области

Экономика, 18:05 24 марта 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Электронный сервис для совместной работы инвесторов с органами власти над реализацией инвестпроектов запустили в Тюменской области. Личный кабинет инвестора размещен по ссылке.

Как сообщили в инвестагентстве региона, с помощью сервиса инвесторы могут подать заявку на поиск площадки, презентовать проект, при необходимости подать заявку на инвестиционный займ или сообщить о поиске профессиональных кадров.

Личный кабинет — элемент большой программы по цифровизации инвестиционных процессов и внедряется на основе созданной в 2022 году CRM-системы инвестиционного агентства Тюменской области.

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