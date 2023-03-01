Тюменцам рассказали о преимуществах службы по контракту

| Фото: Минобороны РФ | Фото: Минобороны РФ

Комплекс социальных гарантий, предоставляемых военнослужащим по контракту, обширен. Это, в первую очередь, возможность приобрести собственное жилье за счет Минобороны РФ через накопительно-ипотечную систему.

Кроме того, на период службы предоставляется служебное жилье или компенсация за найм. Об этом рассказал начальник пункта отбора на военную службу по контракту капитан Алексей Колчин.

По его словам, военнослужащий по контракту имеет право на бесплатное обследование, лечение и реабилитацию в военно-медицинских учреждениях, а также на бесплатное обеспечение лекарствами, а жизнь и здоровье военнослужащего страхуются за счет федерального бюджета.

"Военнослужащий по контракту обеспечивается обмундированием и вещевым имуществом, а также бесплатным трехразовым питанием. Не реже одного раза в шесть месяцев ему предоставляется двухнедельный оплачиваемый отпуск, добавил Алексей Колчин. - Денежное довольствие участников СВО - от 170 до 200 тыс. рублей в месяц, в зависимости от звания, должности и выслуги лет".

Отметим, что на службу по контракту принимают с 18 до 50 лет, в исключительных случаях контракт может быть заключен с гражданами до 60 лет, имеющими специальности водителя или механика-водителя. Также кандидат должен быть годен по состоянию здоровья и не состоять на учете в психоневрологическом и наркологическом диспансерах.

Контракт заключается как минимум на год. После двадцати лет службы военнослужащий имеет право выйти на пенсию. Телефоны для справок: 8 (3452) 79-19-05, 117