Зоопихолог рекомендует тюменцам убирать уличную обувь подальше от домашних животных

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Зоопихолог посоветовала тюменцам убирать уличную обувь подальше от домашних животных. Это связано с тем, что помимо запахов человек может принести в дом различные бактерии, опасные для питомцев, пишет "АиФ-Тюмень".

Также на подошве переносится богатая палитра паразитов и их яиц, вирусы, в том числе кошачьи, рассказала тюменский зоопсихолог Наталья Нечаева

Кроме этого эксперт отметила, что многие хозяева питомцев задаются вопрос, почему их кошки или собаки любят спать на обуви.

"Обувь – место максимальной концентрации запаха человека. Засыпая на ней, питомец чувствует себя в безопасности и комфорте, как будто мы рядом. Если это домашние тапочки, они еще и часто бывают пушистые, мягкие - это приятно тактильно. Если это уличная обувь, то с ней мы приносим целый ряд новых запахов и кошкам нравится их изучать", – пояснила Наталья.