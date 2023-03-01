Тюменская область лидирует в Уральском федеральном округе по количеству свадеб

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

12 тыс. 640 свадеб сыграли в Тюменской области в 2022 году. Это почти на 2 тыс. больше, чем годом ранее.

На 1 тыс. жителей пришлось 8,1 торжеств, как и в Свердловской области. По этому показателю эти регионы лидируют в УФО. Кроме того, данная статистика выше общероссийской (7,3), пишет "Вслух.ру".

В ЯНАО на 1 тыс. граждан было 7,7 бракосочетаний, в ХМАО-Югре — 7,5, в Челябинской области — 7,4, в Курганской — 6,5.

Отметим, что, по данным Управления ЗАГС Тюменской области, более 5% браков зарегистрировано с иностранными гражданами, в основном из Таджикистана (36%). Хотя были молодожены из США, Германии, Великобритании, Франции, Сербии, Египта и так далее.

Самому возрастному жениху 90 лет, невестам — 85 лет. Всего около ста молодоженов старше 70 лет узаконили отношения в 2022 году.